Губерниев отреагировал на возможное завершение карьеры Малышко

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Дмитрий Малышко может завершить карьеру.

«Плохо, что Малышко может завершить карьеру биатлониста! Он точно не был пассажиром в сборной в последнем сезоне, 33 — для многих возраст расцвета в циклических видах! Дима, докажи скептикам, прояви характер! Ты можешь!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

По итогам сезона-2019/2020 Малышко не попал в состав сборной России и может готовиться только за счёт региональной команды.

33-летний Дмитрий Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова команда России лишилась этой победы.