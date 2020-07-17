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Губерниев отреагировал на возможное завершение карьеры Малышко

Губерниев отреагировал на возможное завершение карьеры Малышко
Биатлон / Кубок мира 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Дмитрий Малышко может завершить карьеру.

«Плохо, что Малышко может завершить карьеру биатлониста! Он точно не был пассажиром в сборной в последнем сезоне, 33 — для многих возраст расцвета в циклических видах! Дима, докажи скептикам, прояви характер! Ты можешь!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

По итогам сезона-2019/2020 Малышко не попал в состав сборной России и может готовиться только за счёт региональной команды.

33-летний Дмитрий Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова команда России лишилась этой победы.

Призёр ЧМ биатлонист Дмитрий Малышко может закончить карьеру
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