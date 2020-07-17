Биатлонистки Сливко и Миронова попробовали себя в сапсёрфинге

Биатлонистки сборной России Светлана Миронова и Виктория Сливко, которые находятся на сборах национальной команды в Ижевске, в выходной день попробовали свои силы в сапсёрфинге. Это такая разновидность сёрфинга, в котором спортсмен, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом сёрфинге.



«Сменили род деятельности. Спасибо за прекрасную организацию выходного дня!» — написала Миронова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Сливко в «Инстаграме».

Сливко и Миронова готовятся к сезону вместе с основной сборной в Ижевске. В составе команды также тренируются Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова. Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова присоединятся к сборной позже. Руководит тренировками новый наставник женской команды Михаил Шашилов.



Перед началом сбора спортсменки прошли тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. В Удмуртии команда будет работать до 23 июля.