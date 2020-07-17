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Хованцев — о завершении карьеры Малышко: сильно повлияло, что в декабре его отправили с КМ

Хованцев — о завершении карьеры Малышко: сильно повлияло, что в декабре его отправили с КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко.

«Я с ним довольно давно не общался, потому не в курсе, что он собирается завершать карьеру. Конечно, на него сильно повлияла та ситуация, которая случилась в декабре. Его отправили с Кубка мира, где он показывал скорости, чтобы быть в команде. Основной причиной тогда стали две эстафеты, в которых он ушёл на штрафные круги. Во время первой эстафеты в Эстерсунде был очень сильный ветер. На его этапе на штрафные круги зашли десять команд! Во второй эстафете он завёлся ногами со старшим Бё, и в итоге на «стойке», когда хотел быстрее отстреляться и улучить позиции команды, ушёл на круг. От этого не застрахован никто! Дело в том, что Дима — эстафетный боец, даже беря запасные патроны, он всегда показывал хороший результат», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

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