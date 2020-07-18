Гараничев: во время самоизоляции работал на роллерах, стрелял из пневматической винтовки

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о подготовке к сезону в период самоизоляции.
«Я в этот самоизоляционный период испытал ещё больше позитива от своего частного дома. Мог спокойно выйти и побегать по полям, по дорогам. Проводил тренировки на велосипеде, а также на роллерах.
Где-то в мае начал уже кататься в парке. Вставал в шесть утра и через полчаса начинал тренировку. Рельеф там не особенно крутой, но круг приличный, ширина хорошая. Я катал длительные тренировки, вплоть до четырёх часов.
Более поздний старт работы с винтовкой — это не критично. У меня дома, как и у Александра Логинова, уже сезона два есть пневматическая винтовка. Я работал с этим оружием. Сейчас, уже на сборе, ведём полноценную стрелковую подготовку без каких-либо проблем», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».
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