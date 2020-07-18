Йоханнес Бё показал новую винтовку, с которой будет выступать в следующем сезоне

Норвежский биатлонист действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё выложил на своей странице в «Инстаграме» винтовку, в которой будет выступать в сезоне-2020/2021.



«Новая винтовка к новому сезону. Что скажете?» — подписал снимок биатлонист.

Фото доступно на официальной странице Бё в «Инстаграме».



27-летний Бё — чемпион Пхёнчхана-2018, десятикратный золотой медалист чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве в Антхольце (Италия) Йоханнес выиграл три золотые и три серебряные медали. По итогам сезона-2019/2020 норвежец стал победителем общего зачёта Кубка мира.

Напомним, Йоханнес Бё выступил против покупки его любимого футбольного клуба АПЛ фирмой из Саудовской Аравии.