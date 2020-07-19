Екатерина Юрлова-Перхт приняла участие в пробеге вокруг озера Хепоярви

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт приняла участие в 24-м пробеге вокруг озера Хепоярви в Ленинградской области. Продолжительность дистанции составила 16 км.

«Было здорово вновь выйти на старт и испытать огромное удовольствие от пробега по родным местам», – написала Юрлова-Перхт на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Юрловой-Перхт в «Инстаграме».

С 5 июля женская сборная России по биатлону проходит первый тренировочный сбор в межсезонье в Ижевске. Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова должны присоединиться к команде позднее. Присутствующие на сборе биатлонистки сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Юрлова — чемпионка мира — 2015 в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира — 2019 в масс-старте.