Екатерина Юрлова-Перхт приняла участие в пробеге вокруг озера Хепоярви

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт приняла участие в 24-м пробеге вокруг озера Хепоярви в Ленинградской области. Продолжительность дистанции составила 16 км.
«Было здорово вновь выйти на старт и испытать огромное удовольствие от пробега по родным местам», – написала Юрлова-Перхт на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Юрловой-Перхт в «Инстаграме».
С 5 июля женская сборная России по биатлону проходит первый тренировочный сбор в межсезонье в Ижевске. Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова должны присоединиться к команде позднее. Присутствующие на сборе биатлонистки сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.
Юрлова — чемпионка мира — 2015 в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира — 2019 в масс-старте.
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