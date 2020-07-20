Виктор Майгуров назвал три основные задачи на посту президента СБР

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о задачах, которые ему придётся решать в новой должности. Напомним, Майгуров стал президентом СБР 11 июля, после того как накануне внеочередных выборов самоотвод взял Владимир Драчёв, возглавлявший организацию с мая 2018 года.
«В ближайшие два года основные задачи — это, конечно, же подготовка к Олимпиаде. Также это финансовая стабилизация. Третье — это развитие биатлона в регионах», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».
Также он рассказал, чем будет заниматься главный тренер сборной России Валерий Польховский.
«Работа главного тренера будет заключаться в координации всех сборных команд. Большая часть работы также лежит над координацией сервиса. Мы понимаем, что без этого не будет результата.
Главный тренер будет полностью понимать логистику, планы подготовки. Вместе с аналитическим и экспертным советом, который мы создадим, будет давать советы по работе сборной», — добавил он.
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