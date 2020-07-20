Майгуров — о Малышко: дорога в сборную никому не закрыта, он может попасть в команду

Глава Союза биталонистов России Виктор Майгуров прокомментировал возможное завершение карьеры российского биатлониста Дмитрия Малышко.

«К сожалению, я не могу предоставить актуальную информацию по теме карьеры Дмитрия. Он как никто другой должен чувствовать свой потенциал. Могу лишь заметить, что дорога в сборную никому не закрыта, поэтому он может попасть в команду. Дмитрий сейчас тренируется один, у меня тоже был такой опыт, но всё же это мне не мешало в зимнем сезоне быть в составе команды, подтверждая это право результатами», — приводит слова Майгурова ТАСС.

33-летний Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова команда России лишилась этой победы.