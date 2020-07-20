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Максим Максимов назвал лучших стрелков сборной России по биатлону

Максим Максимов назвал лучших стрелков сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратный призёр ЧМ, тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал, как проходят тренировки по стрельбе на сборе команды в Рыбинске, и поделился соответствующей статистикой.

«Тренировка в комплексе. На планшете фишками я отмечаю результаты выстрелов. Затем заношу эти результаты в таблицы. Эти таблицы помогают понять, над чем работать в дальнейшем.

На данный момент самый точный стрелок в команде из положения лёжа – Василий Томшин (98%), второй – Антон Бабиков (96%), третий – Алексей Слепов (94%).

Из положения стоя – Антон Бабиков (100%), вторые – Василий Томшин и Алексей Слепов (94%), третий – Эдуард Латыпов (92%)», — написал Максимов в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео со стрельбой.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Максима Максимова.

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