Майгуров рассказал, как относится к Губерниеву

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об отношении к известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву. Сегодня, 20 июля, Майгуров дал онлайн-пресс-конференцию, и один из вопросов задал сам Губерниев.

«Губерниев — красавчик?» — спросил комментатор.

«Я очень уважительно отношусь к Дмитрию. Поэтому раз он считает себя красавчиком, значит красавчик», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

«Президент СБР Виктор Майгуров блестяще ответил на самый главный вопрос! Теперь у биатлонистов точно будет всё хорошо!

Ответьте и вы, друзья! Губерниев — красавчик?» — добавил Губерниев в своём «инстаграме».

Ранее Губерниев рассказал, что ему продолжают напоминать о фразе, произнесённой в 2009 году, когда он в прямом эфире оценил голые ноги олимпийской чемпионки немки Магдалены Нойнер.