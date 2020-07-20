Майгуров рассказал, как относится к Губерниеву

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об отношении к известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву. Сегодня, 20 июля, Майгуров дал онлайн-пресс-конференцию, и один из вопросов задал сам Губерниев.
«Губерниев — красавчик?» — спросил комментатор.
«Я очень уважительно отношусь к Дмитрию. Поэтому раз он считает себя красавчиком, значит красавчик», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».
«Президент СБР Виктор Майгуров блестяще ответил на самый главный вопрос! Теперь у биатлонистов точно будет всё хорошо!
Ответьте и вы, друзья! Губерниев — красавчик?» — добавил Губерниев в своём «инстаграме».
Ранее Губерниев рассказал, что ему продолжают напоминать о фразе, произнесённой в 2009 году, когда он в прямом эфире оценил голые ноги олимпийской чемпионки немки Магдалены Нойнер.
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