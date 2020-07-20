Валерия Васнецова выложила фото со сборов национальной команды в Ижевске

Российская биатлонистка Валерия Васнецова выложила на своей странице в «инстаграме» очередные фотографии. На них спортсменка стреляет по мишеням во время предсезонного сбора сборной России в Ижевске.



«Работа», — подписала снимки биатлонистка.

Фотографии доступны на официальной странице Валерии Васнецовой в «инстаграме».

Минувший биатлонный сезон из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. Организаторы не смогли провести заключительный этап в Хольменколлене (Норвегия). Кроме того, два этапа сезона проходили без зрителей.



22-летняя Васнецова является чемпионкой Универсиады 2019 года в Красноярске. Уроженка Удмуртии также принимала участие в 13 гонках Кубка мира, но медалей не завоёвывала.