Виктор Майгуров: денег на питание биатлонистов остаётся меньше

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что средств на питание для сборной России по биатлону на сборах остаётся меньше из-за дополнительных расходов. Ранее старший тренер мужской сборной Юрий Каминский сообщил, что на сборе в Рыбинске не организовано качественное питание.
«На самом деле была такая проблема. Я разговаривал с Юрием Михайловичем и с руководителем базы в Рыбинске. В нашем виде спорта есть дополнительные расходы на аренду стрельбищ, оружейной комнаты, соответственно, денег на питание остаётся меньше. Например, на 500 рублей меньше, чем у тех же лыжников.
Мы будем выходить с инициативой в Минспорт, чтобы пересмотреть эти нормы. Но на текущем сборе за счёт средств СБР этот вопрос мы решили. Все понимают, что цены на продукты у нас растут», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».
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