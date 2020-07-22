В Екатеринбурге запретили соревнования по гребле. Антон Шипулин помог их провести

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин помог провести соревнования по гребле в Екатеринбурге, которые запретили из-за коронавируса.

«Не так давно ко мне за помощью обратилась жительница Екатеринбурга Анна Сташан. Она писала мне от лица воспитанников детской спортивной школы, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ.

Дело в том, что из-за ограничений по коронавирусу в Свердловской области не разрешали провести соревнования по гребле, которые должны были стать отборочными на первенство России. Отсутствие областных соревнований, по сути, лишало наших уральских спортсменов возможности побороться за медали на всероссийском первенстве.

Опасения и встревоженность спортсменов и их родителей я понимаю как никто. Когда так долго готовишься, тренируешься, ждёшь и вот они, соревнования, вот они, медали, но тут раз — пандемия и карантин. Отказаться от мечты и медали, смириться? Вариант не для спортсмена точно.

Выход из такой ситуации был один: обращаться к нашему министру спорта Леониду Рапопорту, обсуждать варианты хотя бы минимального смягчения ограничений. Рад, что с Леонидом Ароновичем удалось быстро обо всём договориться.

Да, по указу губернатора Евгения Куйвашева от 18 марта в нашем регионе было приостановлено проведение всех спортивных мероприятий. Но всё-таки одна лазейка там была: массовые спортивные мероприятия «на объектах открытого типа» (проще говоря, на улице) допускаются. Поэтому минспорт нам всё согласовал! Ура!

Желаю всем нашим спортсменам удачи на всероссийских соревнованиях. Ждём ваших медалей! Отдельно передаю привет и пожелания удачи Кате Сташан. Твоя мама — настоящий боец», – написал Шипулин в своём «инстаграме».