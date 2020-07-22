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Виктор Майгуров: возможно, обсудим сотрудничество с Михаилом Прохоровым

Виктор Майгуров: возможно, обсудим сотрудничество с Михаилом Прохоровым
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключил возможное сотрудничество с политиком, предпринимателем и миллиардером Михаилом Прохоровым.

«Я не совсем говорил об оказании финансовой помощи СБР со стороны Прохорова. Перед прошлыми выборами я что‑то намекал. Возможно, что сейчас мы встретимся и обсудим какое‑то сотрудничество, но пока об этом не было никаких разговоров», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».

С 2008 по 2014 год Прохоров занимал должность президента СБР. В мае 2014 года на должности его сменил тогдашний директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов. До лета 2019 года он являлся владельцем контрольного пакета акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».

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