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Женская сборная России проведёт сбор в Сочи

Женская сборная России проведёт сбор в Сочи
Биатлон / Кубок мира 0

Второй предсезонный сбор женской сборной России по биатлону пройдёт в Сочи. Об этом сообщил старший тренер команды Михаил Шашилов.

«1 августа выезжаем на сбор в Сочи, который продлится до 26-го числа. Резервная команда проведёт сбор там же», — цитирует Шашилова ТАСС.

Напомним, первый тренировочный сбор основной состав национальной команды провёл в Ижевске. С командой работали Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова. Представительницы резервной сборной тренировались в Чайковском.

Предыдуший биатлонный сезон завершился досрочно из-за распространения коронавирусной инфекции. Старт сезона-2020/2021 намечен на 28 ноября — тогда пройдёт первый этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

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