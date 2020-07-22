Женская сборная России проведёт сбор в Сочи

Второй предсезонный сбор женской сборной России по биатлону пройдёт в Сочи. Об этом сообщил старший тренер команды Михаил Шашилов.
«1 августа выезжаем на сбор в Сочи, который продлится до 26-го числа. Резервная команда проведёт сбор там же», — цитирует Шашилова ТАСС.
Напомним, первый тренировочный сбор основной состав национальной команды провёл в Ижевске. С командой работали Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова. Представительницы резервной сборной тренировались в Чайковском.
Предыдуший биатлонный сезон завершился досрочно из-за распространения коронавирусной инфекции. Старт сезона-2020/2021 намечен на 28 ноября — тогда пройдёт первый этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
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