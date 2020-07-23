4-кратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов стал директором Одинцовского парка

По информации «Чемпионата», новым директором парка культуры, спорта и отдыха Одинцовского городского округа Московской области назначен бывший биатлонист Николай Круглов. Согласно ЕГРЮЛ, Круглов вступил в должность 21 мая.

В парке, которым руководит Круглов, расположена Лазутинская лыжероллерная трасса, названная в честь Героя России, многократной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам 1990-х годов Ларисы Лазутиной. Трасса является одним из самых популярных мест тренировок в регионе.

Напомним, что после завершения спортивной карьеры Круглов работал заместителем министра спорта Нижегородской области, руководил PR-службой авиакомпании «Ютэйр». Николай Круглов – четырёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр—2006, неоднократный победитель и призёр этапов Кубка мира.