Касперович — о работе в Болгарии: был знаком со всеми спортсменами — наши команды дружат

Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России Александра Логинова, поделился промежуточными итогами работы со сборной Болгарии.



Напомним, в начале лета стало известно о подписании контрактов с Федерацией биатлона Болгарии Касперовичем и экс-главным тренером женской сборной России Виталем Норицыным.



«Мы были знакомы со всеми спортсменами, тем более что наши сборные плотно общаются. Болгарская и российские команды дружат, потому что на протяжении многих лет молодежные команды, основные составы проводили сборы на базе „Бельмекен“. Сейчас думаем, как улучшить результаты команды. Обстановка дружная и хорошая. Чувствуется командный дух. На следующем сборе встретимся с Николаем Захаровым (бывший тренер сборной Болгарии. — Прим. „Чемпионата“) и обсудим дальнейшую подготовку», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».