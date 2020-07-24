Максим Максимов рассказал об условиях на тренировочной базе в Рыбинске

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов поделился впечатлением от базы в Рыбинске, где российские биатлонисты проводят второй предсезонный сбор.

«В реалиях нынешнего времени и с учётом того, что Рыбинск нас вообще принял в период незакончившейся пандемии, уже хорошо. Сразу предупреждали ребят, что, скорее всего, второй сбор тоже пройдёт в Рыбинске. Здесь хороший стадион, никаких противоречий здесь нет. Хорошая трасса, замечательное стрельбище. Достойные условия, чтобы заниматься стрелковой подготовкой. В этот период Рыбинск также нам подходит и по рельефу, и по стрельбищу. Здесь оно свежее, отлично функционирует. Также стоят электронные установки. Стрельбище очень понравилось, хотя здесь нет лицензии о проведении соревнований: Кубка IBU и Кубка мира. Думаю, что в скором времени они получат его», ‑ приводит слова Максимова «Р-Спорт».