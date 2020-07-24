«В сборной приняли как в семью». Биатлонистки Кручинкины — о решении выступать за Беларусь

Российские биатлонистки Елена и Ирина Кручинкины рассказали о переходе в сборную Беларуси.
«Однозначно не жалеем. Когда мы поехали со сборной Беларуси на первую вкатку, потом на Кубок IBU, Кубок мира, то только и обсуждали с Леной, что раньше могли об этом лишь мечтать, а тут вдруг всё стало реальностью. Каждый день кайфовали от присутствия на международных стартах.
В сборной нас сразу приняли как в семью, вот правда. Девчонки и парни с первых дней говорили, чтобы мы обращались по любому поводу. Никакого напряга не испытали и быстро нашли общий язык.
И болельщики белорусские уже стали родными. Очень тепло принимают и постоянно говорят: «Вы наши!». Помню, как я бежала на Европе и все Раубичи кричали: «Лена, давай!» Казалось, прямо на трассе расплачусь от того, насколько это милая картина», — приводит слова Кручинкиных Tut.
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