«В сборной приняли как в семью». Биатлонистки Кручинкины — о решении выступать за Беларусь

Российские биатлонистки Елена и Ирина Кручинкины рассказали о переходе в сборную Беларуси.

«Однозначно не жалеем. Когда мы поехали со сборной Беларуси на первую вкатку, потом на Кубок IBU, Кубок мира, то только и обсуждали с Леной, что раньше могли об этом лишь мечтать, а тут вдруг всё стало реальностью. Каждый день кайфовали от присутствия на международных стартах.



В сборной нас сразу приняли как в семью, вот правда. Девчонки и парни с первых дней говорили, чтобы мы обращались по любому поводу. Никакого напряга не испытали и быстро нашли общий язык.



И болельщики белорусские уже стали родными. Очень тепло принимают и постоянно говорят: «Вы наши!». Помню, как я бежала на Европе и все Раубичи кричали: «Лена, давай!» Казалось, прямо на трассе расплачусь от того, насколько это милая картина», — приводит слова Кручинкиных Tut.