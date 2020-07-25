Алексей Слепов: вызов в сборную стал полной неожиданностью

Российский биатлонист Алексей Слепов подвёл итоги первого тренировочного сбора национальной команды в Рыбинске.
«На сбор в Рыбинске приехал не со всеми. Чуть позже. Вызов в состав сборной был полной неожиданностью. Вся подготовка весной и в начале лета у меня была другой, отличалась от работы ребят, которые готовились быть в сборной. В первую неделю ощутил это на себе — болели мышцы, но потом всё наладилось. Несколько тренировок потребовалось для привыкания.
Во время стрельбы в идеальных условиях почти всегда попадал точно, в ветреную погоду иногда промахивался.
Во время первых стрелковых тестов не показал чего-то сверхъестественного, просто обычные проценты попадания.
На этом сборе было много циклической работы: бег, прыжковая имитация, лыжероллеры, работа в первой и второй зонах, бег на роллерах с утяжелениями (покрышками) — это занятие в третьей зоне", — написал Слепов на своей странице в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 33-летний биатлонист выступал в Кубке IBU. В общем зачёте соревнований он стал 35-м.
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