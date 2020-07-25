Доротея Вирер выложила фото в облегающем топе и с мячом
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в сезоне-2019/2020 завоевала «Большой хрустальный глобус», победив в личном зачёте Кубка мира, опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию: спортсменка в облегающем спортивном топе держит в руках мяч.
Фото доступно на официальной странице Вирер в «Инстаграме».
Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. В активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.
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