Гараничев до сентября не будет тренироваться со сборной России

Российский биатлонист Евгений Гараничев принял решение продолжить подготовку к сезону-2020/2021 в составе сборной Тюменской области. С ней он будет тренироваться вплоть до начала осени, заявил тренер региональной команды Максим Кугаевский.



«Евгений до сентября продолжит тренироваться в Тюменской области. При этом важно отметить, что он на сто процентов будет придерживаться программы, которую составляет старший тренер сборной», – цитирует Кугаевского ТАСС.



Гараничев пропустил первый тренировочный сбор национальной сборной, который прошёл в Рыбинске.



Сообщалось также, что лидер сборной Александр Логинов, пропустивший первые сборы команды, может продолжить подготовку к сезону отдельно от сборной России.

Евгений Гараничев — о предсезонном сборе: выхожу на тренировки ещё до семи утра