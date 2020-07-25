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Гараничев до сентября не будет тренироваться со сборной России

Гараничев до сентября не будет тренироваться со сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Евгений Гараничев принял решение продолжить подготовку к сезону-2020/2021 в составе сборной Тюменской области. С ней он будет тренироваться вплоть до начала осени, заявил тренер региональной команды Максим Кугаевский.

«Евгений до сентября продолжит тренироваться в Тюменской области. При этом важно отметить, что он на сто процентов будет придерживаться программы, которую составляет старший тренер сборной», – цитирует Кугаевского ТАСС.

Гараничев пропустил первый тренировочный сбор национальной сборной, который прошёл в Рыбинске.

Сообщалось также, что лидер сборной Александр Логинов, пропустивший первые сборы команды, может продолжить подготовку к сезону отдельно от сборной России.

Евгений Гараничев — о предсезонном сборе: выхожу на тренировки ещё до семи утра
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