Российский биатлонист Игорь Малиновский до сентября будет тренироваться самостоятельно

Пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский будет самостоятельно готовиться к новому сезону как минимум до сентября. О планах Малиновского рассказал старший тренер резервной команды сборной России Сергей Белозёров.

В июле сборная России провела первый предсезонный сбор в Рыбинске. Там же в августе будет проходить второй сбор.

«Личный тренер Игоря попросил до летнего чемпионата России дать им подготовиться самостоятельно», — цитирует Белозёрова ТАСС.

По словам тренера, 23-летний спортсмен будет тренироваться в Республике Алтай в условиях среднегорья. Там же может состояться один из сборов национальной команды.

В прошлом сезоне Малиновский не выступал на крупных международных турнирах. Спортсмен был включён в резервный состав сборной России.