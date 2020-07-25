Российский биатлонист Игорь Малиновский до сентября будет тренироваться самостоятельно

Пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский будет самостоятельно готовиться к новому сезону как минимум до сентября. О планах Малиновского рассказал старший тренер резервной команды сборной России Сергей Белозёров.
В июле сборная России провела первый предсезонный сбор в Рыбинске. Там же в августе будет проходить второй сбор.
«Личный тренер Игоря попросил до летнего чемпионата России дать им подготовиться самостоятельно», — цитирует Белозёрова ТАСС.
По словам тренера, 23-летний спортсмен будет тренироваться в Республике Алтай в условиях среднегорья. Там же может состояться один из сборов национальной команды.
В прошлом сезоне Малиновский не выступал на крупных международных турнирах. Спортсмен был включён в резервный состав сборной России.
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