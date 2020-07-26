«Яркое, пробирающее до слёз завершение Олимпиады». Дарья Домрачева — о золоте ОИ-2018

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, какая из олимпийских наград стала самой неожиданной.
«Каждая из наград дорога сердцу, и это бесспорно. Каждая медаль завоёвана в работе на износ, в сражении с собой и соперниками. Каждая из них навевает неповторимые воспоминания. Первая золотая незабываема и очень дорога, хотя и все остальные дороги не менее. О каждой можно рассказать свою историю. Самая неожиданная, но и одна из самых эмоциональных — эстафетная золотая. Выходя на старт, мы, конечно, понимали, что есть хорошие шансы попасть на пьедестал: три из четырех спортсменок того состава на момент выступления находились в топ-15 мирового рейтинга. Выходили с желанием сражаться и отдавать себя за команду и наших настоящих болельщиков, идти вперёд, не оглядываясь на разного рода трудности. Понимали, что возможно всё. Но, обнимаясь на финише с девчонками, казалось, каждая из нас не может до конца поверить в свершившееся. Это было яркое и суперэмоциональное, пробирающее до слез и дрожи завершение такой непростой Олимпиады», — приводит слова Домрачевой «Беларусь сегодня».
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