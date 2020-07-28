Муж и тренер Куклиной: ходом Лариса должна быть минимум в пятнашке-двадцатке

Михаил Куклин, муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, рассказал о подготовке спортсменки к новому сезону.



«Если всё получится состыковать со сборной командой России и влиться в состав, то с той подготовкой, которую сейчас вижу, я настраиваюсь на то, что она должна быть ходом минимум в пятнашке-двадцатке. Я говорю именно про ход. А остальное будем добирать за счёт скорострельности. Подтянем ход, подтянем старт, подтянем финишный круг. Всё к этому идёт. Мы не должны столько проигрывать Херрман. Хотя Херрман, как мы знаем, на последнем круге выиграет у половины мужчин с Кубка мира. Будем стараться подтягивать ход и не упустить при этом стрельбу.



Лариса знает свои ошибки. В этом году они тоже скорректированы. Здесь спасибо Алексею Волкову. Он провёл с ней беседу ещё в июне о том, как лучше начать, как стрелять, где надо поработать. Дал все рекомендации. Думаю, что или со следующего сбора, или с сентября они уже начнут плотно работать. Но не считаю, что в стрельбе мы что-то упустили или сделали шаг назад. Если подытожить, то будем рассчитывать на стабильность и выходы на пик формы к чемпионату мира. Ну и держим Олимпиаду на прицеле», — цитирует Куклина «Матч ТВ».



В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок.