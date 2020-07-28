Основа мужской сборной планирует сборы на Алтае, резерв — в Сочи или Болгарии

Стали известны места, где в конце лета и начале осени могут пройти сборы основного и резервного составов мужской сборной России по биатлону. Как сообщил тренер резервной команды Сергей Белозёров, основной упор будет сделан на горную подготовку.
«Планируем провести и горную подготовку. В связи с непонятной обстановкой с вирусом нет окончательной ясности. По идее, для команды „А“ закладываются сборы на Семинском перевале, для команды „Б“ — в Сочи. Держим в уме общий сбор на базе «Бельмекен» в Болгарии, но это уже гораздо сложнее организовать. Это планы на конец августа — начало сентября», — цитирует Белозёрова «Р-Спорт».
Напомним, первые два сбора мужская сборная России проведёт в Рыбинске. Один из них уже завершился, а другой запланирован с 28 июля до 15 августа.
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