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Касперович: Логинов, видимо, поедет на сбор в Сочи, ему необходима горная подготовка

Касперович: Логинов, видимо, поедет на сбор в Сочи, ему необходима горная подготовка
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о планах своего подопечного по подготовке к новому сезону.

«Сейчас нахожусь в России. Много дел и по Александру, и по болгарской команде. Завтра встретимся с главой Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым, обсудим план подготовки.

Саша, по всей видимости, поедет на сбор в Сочи, потому что ему необходима горная подготовка. Не могу утверждать, но, возможно, в скором времени одна из команд поедет на Сёминский перевал, но там не те условия. Сейчас более приемлемая обстановка в Сочи.

Ничего страшного в этом нет. Мы и Рыбинск плохо знаем… Ничего не вижу в этом. Всё согласовано с тренером мужской сборной Юрием Каминским. У Александра есть все контакты, чтобы всё обсуждать», — цитирует Касперовича РИА «Новости».

Александр Логинов планирует провести второй предсезонный сбор в Сочи
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