Личный тренер Халили: стараемся больше индивидуализировать подготовку

Елена Агаркова, личный тренер российского биатлониста Карима Халили, рассказала о подготовке спортсмена к новому сезону. Халили пропустил первый централизованный сбор в Рыбинске. Он тренировался с лыжниками в группе Егора Сорина в Чайковском.
«С прошлого года мы подключились к работе в группе Егора Сорина, и в межсезонье Карим выезжал на все тренировочные мероприятия с Егором Владимировичем. В этом году планируем сделать так же. Сезон начался непросто, подготовка в период карантина проходила по плану, сложности были, но в тренировочном процессе мы ничего не упустили, ничего не потеряли. Первый сбор лыжники провели в Пересвете. Для Карима это родное место, мы там много тренируемся между сборами. Там современное оборудованное стрельбище. И, кстати, туда приезжал Юрий Михайлович Каминский, с которым мы познакомились и пообщались. В этот период там же тренировались биатлонисты сборной команды Кирилл Стрельцов и Михаил Первушин.
Нужно отметить, что в прошлом году на сборах с лыжниками Карим тренировался полностью по их плану и методическому направлению, а в этом сезоне, совместно с Егором Владимировичем Сориным, мы стараемся больше индивидуализировать тренировки под специфику биатлона, связать её со стрелковой подготовкой и учитывать работу над теми качествами, которых Кариму не хватало зимой. В прошлом году подготовка Карима осложнялась тем, что стрельбище есть далеко не везде, где готовятся лыжники. И, к сожалению, Карим был вынужден выезжать без оружия. По окончании таких сборов лыжники возвращались в свои регионы, а Карим выезжал на сбор уже со мной, где была возможность заняться стрелковой работой.
В этом году всё совмещается удачно. Как я уже отмечала, первый сбор провели в Пересвете, сейчас мы совместно работаем в Чайковском, где созданы прекрасные условия для тренировок и лыжников, и биатлонистов, а в августе планируем выехать на Семинский перевал», — цитирует тренера Rusbiathlon.
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