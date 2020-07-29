Логинов будет тренироваться в Сочи, Гараничев присоединится к сборной России в августе

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о планах подготовки биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Пока они работают самостоятельно, не присоединившись к расположению сборной России.

«Гараничев 21 августа отправится со сборной России на Семинский перевал. Будет работать там под началом Юрия Каминского. У Логинова в планах на август – сбор в Сочи», — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Ранее информацию о предстоящих тренировках Логинова в Сочи подтвердил личный тренер спортсмена Александр Касперович. Он подчеркнул, что не видит никаких проблем в самостоятельных тренировках подопечного вне национальной команды.

Минувший биатлонный сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Норвегии.