Логинов будет тренироваться в Сочи, Гараничев присоединится к сборной России в августе

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о планах подготовки биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Пока они работают самостоятельно, не присоединившись к расположению сборной России.
«Гараничев 21 августа отправится со сборной России на Семинский перевал. Будет работать там под началом Юрия Каминского. У Логинова в планах на август – сбор в Сочи», — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».
Ранее информацию о предстоящих тренировках Логинова в Сочи подтвердил личный тренер спортсмена Александр Касперович. Он подчеркнул, что не видит никаких проблем в самостоятельных тренировках подопечного вне национальной команды.
Минувший биатлонный сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Норвегии.
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