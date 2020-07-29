IBU запросил повторные объяснения Касперовича по поводу использования чужой аккредитации
Российский тренер Александр Касперович сообщил, что с ним связался представитель Международного союза биатлонистов (IBU). Организация повторно запросила его объяснение использования чужой аккредитации на чемпионате мира 2020 года в Антольхе (Италия).
В Антхольце полицейские провели обыски в номере Касперовича и его подопечного Александра Логинова. Позже выяснилось, что формальным поводом стало использование Касперовичем чужой аккредитации.
«IBU попросил, чтобы я повторно дал объяснения. По какой причине опять поднят этот вопрос, я не знаю. Мне прислали письмо, в котором содержались несколько вопросов, я на него на днях ответил. По этому поводу даже не переживаю», — цитирует Касперовича ТАСС.
Касперович: Логинов, видимо, поедет на сбор в Сочи, ему необходима горная подготовка
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