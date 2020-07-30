Ханна Эберг: во время пандемии коронавируса IBU провёл слишком мало допинг-тестов

Шведские биатлонистки Стина Нильссон и Ханна Эберг рассказали, как часто IBU проводил допинг-тестирования спортсменов во время пандемии коронавируса.

«Тестов было меньше, чем обычно. Весной я прошла тестирование дважды. Но я была так рада и горда, когда ко мне пришли допинг-офицеры из IBU. Я почувствовала, что IBU заботится о спортсменах», — приводит слова Нильссон Aftonbladet.

Эберг, наоборот, обеспокоена тем, что IBU провёл слишком мало тестирований. «Тестов было совсем немного, и я понимаю, почему. Но всё же это не очень хорошо. Мне нужно быть уверенной, что всё в порядке, и если кто-то нарушил правила во время карантина, об этом узнают. Этих тестов слишком мало для борьбы с допингом», — прокомментировала спортсменка.