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Чемпионат России 2021 года перенесён из Тюмени в Ханты-Мансийск

Чемпионат России 2021 года перенесён из Тюмени в Ханты-Мансийск
Биатлон / Чемпионат России 0

Национальное первенство России по биатлону в 2021 году пройдёт в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свой источник. Ранее местом проведения чемпионата России значилась Тюмень. Даты проведения соревнований — с 29 марта по 5 апреля 2021 года.

«В результате четырёхсторонней договорённости между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом, федерациями биатлона и лыжных гонок было принято решение, что чемпионат России по биатлону будет проведён в Ханты-Мансийске, чемпионат России по лыжным гонкам — в Тюмени», — заявил вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов.

Напомним, в Ханты-Мансийске должен был пройти чемпионат России 2020 года (27 марта — 2 апреля). Соревнования были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции.

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