Хованцев: если Малышко найдёт работу, не связанную со спортом, то закончит карьеру

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с возможным завершением карьеры биатлониста Дмитрия Малышко.

«Я давно уже с ним не общался, но мне известно, что если он найдёт работу, не связанную со спортом, то закончит карьеру. В прошлом сезоне с ним не очень красиво поступили. На эту тему я тогда писал докладную правлению СБР, но мне даже ответа не предоставили.



Я считаю, что в основе отбора должен лежать спортивный принцип. А если Малышко не допустят до отбора, то у него логично может возникнуть вопрос, зачем ему всё это нужно. Ведь он даже не получит возможности отобраться в команду. При этом далеко не все спортсмены из основного состава сейчас проходят централизованную подготовку, есть те, кто готовится отдельно от сборной», — приводит слова Хованцева ТАСС.