Хованцев: если Малышко найдёт работу, не связанную со спортом, то закончит карьеру

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с возможным завершением карьеры биатлониста Дмитрия Малышко.
«Я давно уже с ним не общался, но мне известно, что если он найдёт работу, не связанную со спортом, то закончит карьеру. В прошлом сезоне с ним не очень красиво поступили. На эту тему я тогда писал докладную правлению СБР, но мне даже ответа не предоставили.
Я считаю, что в основе отбора должен лежать спортивный принцип. А если Малышко не допустят до отбора, то у него логично может возникнуть вопрос, зачем ему всё это нужно. Ведь он даже не получит возможности отобраться в команду. При этом далеко не все спортсмены из основного состава сейчас проходят централизованную подготовку, есть те, кто готовится отдельно от сборной», — приводит слова Хованцева ТАСС.
- 31 июля 2020
-
10:51
-
00:12
- 30 июля 2020
-
23:03
-
20:06
-
09:33
- 29 июля 2020
-
17:43
-
14:27
-
14:10
-
12:39
-
09:17
- 28 июля 2020
-
21:26
-
18:37
-
18:06
- 27 июля 2020
-
23:51
-
12:26
-
10:40
- 26 июля 2020
-
17:23
-
11:48
- 25 июля 2020
-
23:38
-
17:34
-
17:00
-
15:48
-
14:57
-
11:10
- 24 июля 2020
-
17:25
-
13:28
-
11:27
-
09:08
-
00:43
- 23 июля 2020
-
23:13
-
15:14
-
14:43
-
12:32
-
09:18
- 22 июля 2020
-
20:26