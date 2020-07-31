Бабиков: Каминский удивил тем, что с таким огромным опытом он настолько голоден до работы

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о работе со старшим тренером сборной России Юрием Каминским.
«Он нас всех удивил тем, что тренер с таким огромным опытом может быть настолько голодным до работы, чтобы замечать ошибки и стремиться помочь нам их исправить. Мы привыкли к отношению, что, даже если ошибка есть, ты, конечно, можешь её исправить, но это не самая важная вещь в работе. А с Каминским такое не проходит, он очень большой акцент делает на технической части, причём не только в коньковом передвижении на лыжах, но и в каждом средстве подготовки. Что бы мы ни делали, он старается это оптимизировать и научить нас делать это правильно, начиная с каких-то даже азов, с шаговой и прыжковой имитации.
На первом сборе делали имитацию, а мне всегда казалось, что я хорош в этом компоненте, но оказалось, что я был хорош как бегун, а не как лыжник, который собирается извлечь из этого пользу именно в лыжах. И когда мне стали делать одно замечание за другим, стараться помочь получить наилучший эффект от данного средства подготовки, то, пробегая мимо Артёма Истомина, я пошутил: «Чем я занимался 19 лет!» Да, я уже давно в спорте, но вот только сейчас для меня открываются какие-то новые горизонты того, как правильно воздействовать на свой организм», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».
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