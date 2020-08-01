Мякяряйнен — о завершении карьеры: я плакала, ведь в жизни образовалась дыра

Бывшая биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась эмоциями после завершения профессиональной карьеры.



«Если говорить о чувствах, меня бросало из стороны в сторону. Иногда даже какая-то небольшая заметка в журнале или сюжет на ТВ заставляли всплакнуть. Нужно понимать, что я отказалась от большого дела всей жизни, в ней образовалась дыра.



Безусловно, если говорить о жизни, то завершилась целая эпоха. Думаю, как и где продолжать, поэтому случиться может всё что угодно.



Бегала, пока испытывала страсть к биатлону. Тем не менее с каждым годом мысль об уходе становилась всё менее пугающей. Этой весной приняла окончательное решение.



Уверена, биатлон всегда будет частью меня. Хочу продолжать выступать на небольших соревнованиях в Финляндии, однако всё уже никогда не будет таким, как прежде», — цитирует Мякяряйнен Menaiset.

37-летняя уроженка Ристиярви — трёхкратная победительница Кубка мира, обладательница золотой медали чемпионата мира.