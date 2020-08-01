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Мякяряйнен — о завершении карьеры: я плакала, ведь в жизни образовалась дыра

Мякяряйнен — о завершении карьеры: я плакала, ведь в жизни образовалась дыра
Биатлон / Кубок мира 0

Бывшая биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась эмоциями после завершения профессиональной карьеры.

«Если говорить о чувствах, меня бросало из стороны в сторону. Иногда даже какая-то небольшая заметка в журнале или сюжет на ТВ заставляли всплакнуть. Нужно понимать, что я отказалась от большого дела всей жизни, в ней образовалась дыра.

Безусловно, если говорить о жизни, то завершилась целая эпоха. Думаю, как и где продолжать, поэтому случиться может всё что угодно.

Бегала, пока испытывала страсть к биатлону. Тем не менее с каждым годом мысль об уходе становилась всё менее пугающей. Этой весной приняла окончательное решение.

Уверена, биатлон всегда будет частью меня. Хочу продолжать выступать на небольших соревнованиях в Финляндии, однако всё уже никогда не будет таким, как прежде», — цитирует Мякяряйнен Menaiset.

37-летняя уроженка Ристиярви — трёхкратная победительница Кубка мира, обладательница золотой медали чемпионата мира.

Мякяряйнен: было чувство, что я предала финских болельщиков, завершив карьеру
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