Мякяряйнен — о завершении карьеры: я плакала, ведь в жизни образовалась дыра

Бывшая биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась эмоциями после завершения профессиональной карьеры.
«Если говорить о чувствах, меня бросало из стороны в сторону. Иногда даже какая-то небольшая заметка в журнале или сюжет на ТВ заставляли всплакнуть. Нужно понимать, что я отказалась от большого дела всей жизни, в ней образовалась дыра.
Безусловно, если говорить о жизни, то завершилась целая эпоха. Думаю, как и где продолжать, поэтому случиться может всё что угодно.
Бегала, пока испытывала страсть к биатлону. Тем не менее с каждым годом мысль об уходе становилась всё менее пугающей. Этой весной приняла окончательное решение.
Уверена, биатлон всегда будет частью меня. Хочу продолжать выступать на небольших соревнованиях в Финляндии, однако всё уже никогда не будет таким, как прежде», — цитирует Мякяряйнен Menaiset.
37-летняя уроженка Ристиярви — трёхкратная победительница Кубка мира, обладательница золотой медали чемпионата мира.
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