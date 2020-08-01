Пихлер: я бы заставил Родченкова ответить, но мы даже не знаем, жив ли он

Старший тренер женской сборной России по биатлону во время Олимпиады в Сочи Вольфганг Пихлер, выразил желание призвать к ответу бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова за все лживые обвинения.
Пихлер выступил свидетелем во время слушаний дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде. Обвинения спортсменок основаны на показаниях Родченкова. Также биатлонистки подали в суд на Родченкова в США.
«Думаю, сейчас нужно подождать и посмотреть, что решит Спортивный арбитражный суд. Очень надеюсь на справедливость, и если всё получится так, как мы надеемся, то я пройду через процесс. Родченков сейчас в США, где он начинает, думаю, уже делать то же самое, но я не знаю точно, как далеко это зайдёт. Но вы не можете себе представить, я имею в виду, что они мирятся с таким серьёзным ущербом. Нужно думать обо всех тех, как Зайцева с золотой медалью или Романова, как то, в чём их обвиняют, влияет на всю их жизнь. На самом деле он должен за это ответить, но мы даже не знаем, жив он или нет, а я бы заставил его за это ответить», — сказал Пихлер.
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