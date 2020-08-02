Президент IBU не исключил сокращения мест проведения этапов Кубка мира — 2020/2021

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, что организация рассматривает разные варианты изменения календаря международных стартов организация. Решение о возможности проведения первых этапов Кубка мира и Кубка IBU в условиях пандемии коронавируса IBU примет в конце сентября.

«Конечно, вокруг зимнего сезона есть неопределённость. Пока за основной сценарий берём привычный календарь. Но нам нужно решить, как мы будем адаптировать его по мере необходимости. Исходя из сегодняшней ситуации, первостепенны вопросы, касающиеся зрителей и финансового аспекта.

В настоящее время практически во всех странах зрителей на трибуны либо пускают, либо ограничивают малым количеством. Также мы примем во внимание, возможные трудности с передвижением в ряд стран. Возможно, мы постараемся свести к минимуму передвижения и проводить соревнования на меньшем количестве локаций. Есть разные сценарии», — приводит слова Далина SVT.