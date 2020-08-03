Малышко принял участие в соревнованиях по велоспорту и полумарафоне

Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил, что поучаствовал в велогонках и марафоне.
«Прилетев в Курск, сразу попал на соревнования, которые проходили три дня подряд. Впервые удалось поучаствовать в велогонках. Очень необычные ощущения в сравнении с лыжным спортом.
Отличная трасса, особенно подъёмы второго дня! Ну и полумарафон по центру города на закуску! Наконец, можно вновь ощутить соревновательный дух, пусть пока и с некоторыми ограничениями», — написал Малышко в своём «инстаграме», выложив фото с соревнований.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Малышко.
Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил что Малышко может завершить карьеру. В прошлом сезоне он был исключён из состава сборной после стартовых этапов Кубка мира. Спортсмен отказался поехать на «Ижевскую винтовку», чтобы вернуть себе место в сборной.
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