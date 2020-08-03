Максим Цветков показал нежное фото со свадьбы

Чемпион мира 2017 года по биатлону россиянин Максим Цветков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию со свадьбы, которая состоялась шесть лет назад. На снимке спортсмен нежно обнимает и целует супругу Александру.
«Шесть лет нашей семье. Саша, люблю тебя», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Максима Цветкова.
Подписчики пожелали биатлонисту счастья в личной жизни. Вот что они написали в комментариях.
«Поздравляем вашу семью! Будьте счастливы, цените каждую минуту, проведённую вместе».
«Максим, счастья вашей семье, вы очень красивая пара, ну и в биатлоне удачных стартов».
«Поздравляю! Живите долго-долго и счастливо-счастливо!»
28-летний Цветков — чемпион мира 2017 года в эстафете, чемпион Европы (2014), чемпион Всемирных военных игр (2017), двукратный чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратный чемпион мира среди юношей (до 19 лет).
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