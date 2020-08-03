Анфиса Резцова объяснила отсутствие дочери на втором сборе национальной команды

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала отсутствие своей дочери Кристины уже на втором подряд сборе национальной команды. Первый сбор в Ижевске Резцова-младшая пропустила из-за проблем со здоровьем.
«Она тренируется самостоятельно в Петербурге. Не знаю, почему она не хочет с Михаилом Викторовичем Шашиловым заниматься. Девочка взрослая, у неё свои мысли есть. Она тренируется вместе с другом лыжником, она решила так. Я полагаю, что пока ещё не стабилизировалась обстановка с составом, может быть, из-за этого она ещё не с командой. Вся эта пандемия выбила её психологически из колеи. Изначально решила работать на месте, а дальше уже ни шаг влево, ни вправо не хочет делать. Заболеваний никаких не было, просто такой настрой», — приводит слова Резцовой-старшей РИА «Новости».
Второй тренировочный сбор российской команды начался 1 августа в Сочи.
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