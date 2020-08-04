Королькевич намекнул, что не нашёл работу из-за Драчёва

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич сказал, что негативные высказывания в его адрес со стороны бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва помешали ему найти работу.

«Нет, работу не нашёл. Есть какие-то определённые вещи, связанные с оглаской некоторых моментов. Необходимо привести себя в порядок, а потом уже дальше думать. Драчёв каким-то образом своё дело сделал, такая вот антиреклама получилась.

Я думал, что эти вопросы уже снялись, но нет. Тяжело судить, не работая с командой. Думаю, что работа отлаживается, с приходом Майгурова действия будут более продуктивными, нацеленными», — цитирует Королькевича «Р-Спорт».

Он добавил, что ещё не поздравил Валерия Польховского, который стал главным тренером сборной России по биатлону.

«Не общался ещё с ним, даже не стал пока его поздравлять. Мы прекрасно помним, что было весной, вроде бы объявили его на должность главного тренера, но потом всё изменилось. Просто будем ждать, когда его точно утвердят, тогда уже будем поздравлять», — сказал Королькевич.