Адвокат Ольги Зайцевой сообщил о переносе рассмотрения её дела в CAS

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вновь отложил решение по допинговому делу спортсменок.

Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил в на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменок серебра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили ещё и серебра в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS, слушания по делу прошли в начале марта.

«Мы получили официальное уведомление от CAS, срок рассмотрения дела снова был продлён. Соответственно сейчас мы ожидаем решения суда в конце августа – начале сентября.

Мы исходим из того, что это сложные дела, арбитры работают, поэтому было сделано дополнительное продление. В теории они могут продлить и на более поздний срок. Но мы надеемся, что далее CAS продлевать сроки рассмотрения дела не будет и решение мы увидим в начале сентября», – цитирует Панича «Р-Спорт».