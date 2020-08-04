Адвокат Ольги Зайцевой сообщил о переносе рассмотрения её дела в CAS

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вновь отложил решение по допинговому делу спортсменок.
Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил в на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменок серебра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили ещё и серебра в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS, слушания по делу прошли в начале марта.
«Мы получили официальное уведомление от CAS, срок рассмотрения дела снова был продлён. Соответственно сейчас мы ожидаем решения суда в конце августа – начале сентября.
Мы исходим из того, что это сложные дела, арбитры работают, поэтому было сделано дополнительное продление. В теории они могут продлить и на более поздний срок. Но мы надеемся, что далее CAS продлевать сроки рассмотрения дела не будет и решение мы увидим в начале сентября», – цитирует Панича «Р-Спорт».
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