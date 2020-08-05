Шашилов рассказал, как относится к сравнению с Пихлером

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как относится к тому, что его сравнивают с известным тренером Вольфгангом Пихлером, который возглавлял женскую команду с 2011 по 2013 год. Пихлер известен своим жёстким подходом к тренировочному процессу.
«Сравнение с Пихлером для меня комплимент, спасибо. Он принёс много нового, пускай некоторые спортсменки на него обижались.
Мы с ним часто общались, и я многое почерпнул. Дело не столько в упражнениях – сами средства в этом смысле на втором плане. Я использую то же самое, что и весь мир, в том числе лыжники.
Пихлер нагружал команду с пониманием, что надо биться на Кубке мира от начала до конца сезона, а не довольствоваться просто нахождением в сборной. Кайф не в этом, а в том, чтобы подняться на пьедестал. А чтобы подняться, нужно сделать много жёсткой работы. В этом Пихлер впереди всей планеты.
Для меня, как и для него, нормально, когда тренировка длится 3-4 часа. А силовая – 1,5-2 часа. Спортсмены должны работать много; сталевары и хирурги работают по 8 часов, а то и дольше. И у них всё то же самое: нервы, жара, пот, кровь – никто не капризничает», — цитирует Шашилова Sports.ru.
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