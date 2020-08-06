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Антон Шипулин заявил, что излечился от коронавируса

Антон Шипулин заявил, что излечился от коронавируса
Биатлон 0

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил, что он и вся его семья выздоровели после заражения коронавирусом. Период самоизоляции они провели в Сочи.

«Возвращаемся домой! Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты – коронавируса нет, мы все здоровы!

Послезавтра собираемся вылетать домой. Поэтому сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска. Сегодня был такой замечательный день с семьей.

Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу.

Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Впереди ещё целый месяц лета, успевайте отдохнуть и набраться сил. Но обязательно берегите себя и очень внимательно относитесь к своему здоровью!» – написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

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