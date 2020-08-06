Александру Логинову до сих пор не вернули конфискованные на ЧМ личные вещи

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал, что итальянская полиция до сих пор не вернула ему личные вещи, конфискованные в ходе чемпионата мира 2020 года в Антхольце. Напомним, у Логинова, которого заподозрили в употреблении допинга, изъяли ноутбук и телефон.

«Нет, вещи мне не вернули. Ситуация пока не закончена. Но я надеюсь, что сейчас, так как пандемия постепенно заканчивается, в Италии потихоньку всё налаживается, в скором времени всё закончится», — рассказал Логинов в прямом эфире в «инстаграме» alexanderloginov__official.

28-летний Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров.