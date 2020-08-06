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Александру Логинову до сих пор не вернули конфискованные на ЧМ личные вещи

Александру Логинову до сих пор не вернули конфискованные на ЧМ личные вещи
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал, что итальянская полиция до сих пор не вернула ему личные вещи, конфискованные в ходе чемпионата мира 2020 года в Антхольце. Напомним, у Логинова, которого заподозрили в употреблении допинга, изъяли ноутбук и телефон.

«Нет, вещи мне не вернули. Ситуация пока не закончена. Но я надеюсь, что сейчас, так как пандемия постепенно заканчивается, в Италии потихоньку всё налаживается, в скором времени всё закончится», — рассказал Логинов в прямом эфире в «инстаграме» alexanderloginov__official.

28-летний Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров.

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