Адвокат биатлонисток: новое заявление Родченкова прямо противоречит предыдущим

Адвокат Алексей Панич, который защищает бывших российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову в CAS, нашёл противоречия в словах бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова на слушаниях дела и в интервью «Медузе». Ранее Родченков утверждал, что адвокаты подписали документы его цифровой подписью, а теперь информатор объясняет различие в подписях разными ручками.
«Хочу обратить внимание на то, что новое заявление прямо противоречит предыдущим заявлениям в отношении подписей. Когда в марте нами было заявлено, что подписи являются поддельными, было сказано, что Родченков дал своему юристу право использовать свою электронную подпись.
Об использовании электронных подписей говорят и его юристы, насколько я помню, в том числе и в журналистском расследовании журнала Spiegel. Сейчас же мы видим странное заявление о том, что подписи, оказывается, не были электронными, они были проставлены от руки. А разница между подписями, которые использовались как образцы, и подписями, которые стояли на аффидевитах, якобы объясняется тем, что использовались разные ручки.
Новое заявление мы считаем очень странным, будем разбираться с тем, о чём он говорит. Поэтому вместо вопроса о том, подписывал он или нет, надо обсуждать вопрос, а что там в аффидевитах? Мы считаем это важным, поскольку документы представлялись в качестве обвинения в совершении определённых правонарушений, в нашем случае эти документы представлялись в арбитраж", — приводит слова Панича ТАСС.
Ожидается, что CAS вынесет решение в конце августа или начале сентября.
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