Дисквалифицированная биатлонистка Васильева планирует выступить на чемпионате России

Российская биатлонистка Маргарита Васильева планирует принять участие в чемпионате страны. В настоящее время спортсменка отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Чемпионат России станет для Васильевой первым турниром после окончания срока дисквалификации.
«Она продолжает самостоятельно тренироваться, желание вернуться у неё есть, с этой мыслью она не расстаётся. Настроение боевое, первым соревнованием после возвращения должен стать чемпионат России в Ханты-Мансийке. До него времени ещё много, однако база закладывается летом», — цитирует тренера спортсменки Людмилу Панову ТАСС.
Васильева была дисквалифицирована 17 сентября 2019 года. Её отстранили на 18 месяцев за пропуск внесоревновательного тестирования. Срок дисквалификации истекает в марте 2021 года. Чемпионат России должен стартовать в конце марта 2021 года.
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