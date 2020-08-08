Логинов примет участие в тренировочном сборе национальной команды в Сочи

Лидер сборной России Александр Логинов присоединится к команде на втором сборе в Сочи. Об этом сообщил личный тренер биатлониста Александр Касперович.



На сбор в Сочи он приедет 11 августа, так что всё нормально. Там он пробудет 21 день", — цитирует Касперовича ТАСС.



Также специалист заявил, что Логинов не сможет пройти августовский сбор в Болгарии.



«У него совсем другая виза, а пробираться нелегальными путями никто не будет, тем более ситуация сейчас не совсем хорошая», — сказал Касперович.



Первый сбор национальной команды Логинов пропустил — спортсмен предпочёл готовиться к сезону индивидуально.



Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Норвегии.