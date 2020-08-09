Блашко: Рёйселанд из «серого уровня» поднялась в пятёрку общего зачёта — это вдохновляет

Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала, кто её вдохновляет из коллег.
«В биатлоне меня вдохновляет Марте Рёйселанд. Скажем так, она из «серого уровня» – с 60-х или даже 80-х мест Кубка мира – поднялась в пятёрку общего зачета.
Мы видели последний чемпионат мира в её исполнении — это очень круто и сильно мотивирует. Если посмотреть статистику многих топовых спортсменов на сегодняшний день, то многие из них начинали со дна Кубка мира. Им понадобилось от трёх лет, чтобы стабильно попадать в топ-30. И там уже расти выше и выше — кого на сколько хватает», — сказала Блашко в интервью на телеграм-канале «Мой биатлон».
Норвежка Марте Рёйселанд стала пятой в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020. Блашко финишировала на 60-м месте общего зачёта.
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