Александр Логинов: в прошлом сезоне было много гонок, которые я мог провести лучше

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итоги прошлого сезона. В 2020 году он завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Есть награды, но понимаю, что упустил медали в ряде стартов. Вообще, я доволен тем, как прошёл сезон и чемпионат мира. Это огромный опыт для меня и, думаю, хорошие эмоции для болельщиков. Но считаю, что есть куда расти. Было много гонок, которые я мог провести лучше. Мы с тренерским составом ещё не обсуждали конкретно подготовку к чемпионату мира — 2021, но есть понимание, что нужно вносить небольшие изменения к следующему сезону.

Цели на новый сезон? Не люблю ставить конкретные цели. Всё очень непредсказуемо. В прошлом году у меня за осень было две травмы, которые обострились ни с того, ни с сего. Так что не хочу загадывать. Главное, чтобы обошлось без травм, без срывов. Сейчас со здоровьем всё хорошо», — приводит слова Логинова «Тюменская арена».